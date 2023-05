Primaria Brasov, a anuntat luni, 22 mai, ca primele doua parcari inchise pentru biciclete, una in cartierul Astra, pe str. Soarelui 15, iar alta in Noua, pe str. Prunului 1 A, sunt aproape finalizate. Saptamana aceasta vor fi montate sistemele de securizare - sistemele de inchidere/deschidere cu cartela si cele de supraveghere video - precum si panourile fotovoltaice necesare functionarii lor in conditii optime.In cazul celei de a treia parcari cuprinse in aceasta prima etapa, din zona Faget, ... citeste toata stirea