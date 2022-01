600.000 de lei de la Consiliul Judetean, pentru varianta ocolitoare la podul de pe raul Olt

Consilierii judeteni brasoveni au votat in sedinta de plen de miercuri, 26 ianuarie, un proiect de hotarare privind repartizarea catre 10 primarii din judet a sumei totale de 3 milioane de lei, pentru lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor de interes local. Sumele, a explicat vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, au fost repartizate, in principal, primariilor care au preluat in ultimii ani artere rutiere prin declasare din drumuri judetene in drumuri de ... citeste toata stirea