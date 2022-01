6000 de mostenitori vor beneficia de servicii cadastrale gratuite. ANCPI a primit un buget redus

Doar 6000 de persoane vor beneficia in acest an de servicii de cadastru gratuite din fondul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara alocat de la bugetul de stat. Vorbim despre un buget redus fata de anul trecut doar la 1,5 milioane de lei si dedicat decontarii dezbaterilor succesorale pentru mostenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Pentru a se obtine acest sprijin, ANCPI a impus anumite conditii.Persoanele sa detina proprietati in localitatile in care s-a ... citeste toata stirea