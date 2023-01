62 de spagi in 7 zile

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus ca are "toleranta zero" fata de medicii care primesc mita de la pacienti, dar ca trebuie schimbata si mentalitatea oamenilor care "vor sa-si arate recunostinta fata de medici" dandu-le bani sau bunuri. "Faptul ca, in anul 2019, s-a marit consistent venitul personalului medical, in special al medicilor, ar trebui sa constitue element stimulativ ca sa evitam astfel de situatii. Avem toleranta zero pentru luare de mita, pentru ca despre asta discutam. ... citeste toata stirea