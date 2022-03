62 de utilaje de deszapezire au actionat, toata noaptea, in municipiul Brasov

Avand in vedere ninsoarea abundenta de azi-noapte, peste 20 de cm, 62 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au actionat pe strazile Brasovului si din Poiana Brasov, astfel incat circulatia, in aceasta dimineata, se desfasoara in conditii bune.Primele utilaje au iesit dupa ora20.00, cand a inceput ninsoarea. Activitatea de deszapezire a vizat, in prima etapa, strazile principale, dupa care s-a intrat pe cele secundare si cele din interiorul cartierelor. In acest moment toate strazile ... citeste toata stirea