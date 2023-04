In noaptea de sambata spre duminica, 22/23 aprilie, in jurul orei 0.30, politistii au oprit in trafic, pentru control de rutina, un autoturism, iar in timpul verificarii documentelor au observat ca persoana aflata la volanul autovehiculului, un barbat, de 63 de ani, din municipiul Brasov, manifesta reactii specifice consumului de alcool. Astfel, s-a procedat la testarea ... citeste toata stirea