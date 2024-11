63 de ani, din Brasov, "cetatean revoltat" prin Arad

Un senior de 63 de ani din Brasov a fost surprins de politistii locali din Arad, in momentul in care rupea cateva afise electorale. Barbatul s-a ales cu o amenda de 1.500 lei, pentru distrugerea afiselor de publicitate electorala, dar si cu o sanctiune in valoare de 300 de lei pentru pentru aruncarea afiselor rupte, la intamplare, pe ... citește toată știrea