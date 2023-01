63 de brasoveni au aflat in 18 ianuarie ca au coronavirus

Directia de Sanatate Publica Brasov a anuntat joi, 19 ianuarie situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul nostru. Astfel, de la inceputul pandemiei (in luna martie a anului 2020) in judetul Brasov au fost inregistrate 125.773, dintre care de 63 cazuri au fost raportate in 18 ianuarie. Tot de la inceputul pandemiei, in judetul Brasov au fost inregistrate 2.067 de decese ale unor persoane infectate cu Covid-19 (nici un caz inregistrat in perioada 18 - 19 ianuarie).Tot in 19 ianuarie, ... citeste toata stirea