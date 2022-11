In cursul zilei de luni, 7 noiembrie, in jurul orei 11.40, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au depistat pe strada Doamna Stanca din oras, un barbat, in varsta de 64 ani, care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice."Procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de ... citeste toata stirea