66,5% din bugetul judetului Brasov, alocat investitiilor

Bugetul judetului Brasov va fi aprobat in prima parte a lunii viitoare. Anuntul a fost facut in sedinta de plen de miercuri, 26 ianuarie, de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. De altfel, acesta le-a amintit alesilor ca in perioada urmatoare "vom avea discutii despre buget. Sunteti asteptati cu totii, pentru a lamuri fiecare detaliu din bugetul pe anul 2022".Conform documentului postat pe site-ul Consiliului Judetean Brasov, anul acesta, bugetul total al Judetului Brasov ... citeste toata stirea