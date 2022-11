Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2022, un numar de 67 de politisti au fost avansati in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim prin Dispozitia Sefului de Inspectorat al Judetului Brasov.,,Conditia de profesionisti in aplicarea si respectarea legii ii obliga pe politisti sa asigure un raspuns operativ si ferm in fata ... citeste toata stirea