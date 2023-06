In perioada 12-23 iunie, politistii Serviciului Pregatire Profesionala Brasov au desfasurat activitati in cadrul Modulului I al programului de pregatire "Executa trageri cu armamentul din dotare", pentru initierea in cariera a 69 de agenti de politie, incadrati recent in structurile Inspectoratului de Politie Judetean Brasov.Programul de formare si initiere in domeniul tragerii cu armamentul din dotare a inclus prezentarea elementelor de teorie a tragerii, dar si reguli si masuri de siguranta ... citeste toata stirea