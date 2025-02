7 ani, 35.976 euro/luna. Contractul Coresi pentru "Scoala buffer" a Brasovului, anulat

Noua conducere a Primariei Brasov a schimbat strategia privind amenajarea unei "scoli buffer", in care sa fie mutati, temporar, elevii scolilor aflate in santier. Mai exact, daca in mandatul 2020 - 2024, Primaria Brasov, dupa un an de licitatii, a inchiriat un spatiu in zona Coresi, acum, municipalitatea brasoveana anunta ca va amenaja "scoala buffer" intr-o cladire aflata in proprietatea administratiei locale.In podcast-ul "Culisele Zilei", difuzat de NewsBv, viceprimarul Brasovului Lucian ... citește toată știrea