7 apeluri la 112 pentru copaci cazuti: Zarnesti, Poiana Marului, Predeal

Pompierii brasoveni au avut serios de lucru la inceput de weekend, din cauza fenomenelor meteo. Angajatii ISU au fost solicitati sa intervina in special in zonele de munte, pentru indepartarea unor arbori cazuti: degajarea a 4 arbori cazuti intre localitatile Zarnesti si Poiana Marului; degajarea a 2 copaci in localitatea Predeal; degajarea unui arbore cazut in Poiana Brasov; degajarea unor bucati de tabla de pe 2 acoperisuri in localitatea Zarnesti."Din fericire, in nicio situatie nu au fost ... citește toată știrea