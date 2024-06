7 candidati din Brasov au dat Bacalaureatul special. Toti l-au promovat

Sapte candidati din Brasov au sustinut Bacalaureatul in sesiunea speciala ce a a avut loc in judetul Prahova si toti ls au promovat. Cea mai mare medie este de 8,78, candidatul respectiv obtinand chiar media 9,25 la disciplina matematica. Cea mai mica nota a unui candidat din Brasov la Bacul special este de 7,26.In alta ordine de idei, in judetul Prahova au sustinut Bacalaureatul in sesiunea speciala 185 de candidati din toata tara. 16 au fost respinsi, dupa cum arata rezultatelre initiale, ... citește toată știrea