7 candidati din judetul Brasov in plus se vor putea definitiva in invatamant. Asta pentru ca, dupa rezolvarea contestatiilor, acestia au promovat examenul. Rezultatele finale au fost afisate ieri, pe definitivat.edu.ro.Practic, acum, dupa solutionarea contestatiilor, sunt 211 candidati care au luat peste 8 in proba scrisa, fata de 204 inainte de contestatii. "Picati" sunt 53 de candidati, data de 60 initial. Numarul notelor de 10 a ramas neschimbat - 3, respectiv un profesor de sport, o ... citeste toata stirea