7 cetateni straini, expulzati din Brasov: Veniti din Egipt, Sri Lanka si Venezuela, gasiti pe santiere, fara aviz de munca

Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al Judetului Brasov au efectuat, in luna februarie, mai multe actiuni si controale, in cooperare, cu Gruparea Mobila de Jandarmi "Burebista" Brasov si Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov, pe linia prevenirii si combaterii sederii ilegale si a muncii nedeclarate a strainilor, pe raza de competenta.Astfel, in cadrul actiunilor intreprinse au fost depistati 7 cetateni straini, cu varste cuprinse intre 25 si 49 de ... citeste toata stirea