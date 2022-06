7 din 12 proiecte sociale vor primi bani de la bugetul local al municipiului Brasov

Primaria Brasov a anuntat lista finala a proiectelor din domeniul social care au obtinut finantare de la bugetul local al municipiului. In competitie au fost inscrise 12 proiecte, insa, in urma evaluarii, au fost declarate eligibile 7 dintre ele, acestea urmand a beneficia de o finantare totala de 311.000 lei. Proiectele alese, a explicat viceprimarul municipiului Brasov Flavia Boghiu "vin in completarea serviciilor pe care municipiul le ofera prin Directia de Asistenta Sociala".2022 este al ... citeste toata stirea