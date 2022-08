7 din cele 11 vaci disparute de la Mandra au fost gasite, erau intr-o cultura de afine

7 din cele 11 vaci disparute in urma cu o saptamana de pe un camp din Mandra au fost gasite. Potrivit Salut Fagaras, acestea se aflau intr-o cultura de afine, la 7-8 kilometri distanta de stana."Vreau sa va anunt ca in seara de vineri, 12 august, am fost sunat ca s-au vazut niste vaci la 4-5 kilometri de stana din Mandra, pe marginea drumului. Noi am facut cautari si in final am gasit intr-o cultura de afine 7 bovine, se pare ca ar mai fi una ... citeste toata stirea