7 firme care colecteaza deseuri periculoase, verificate

IPJ Brasov a organizat miercuri, 12 februarie, o amplu control tematic in municipiul Brasov, care a avut drept scop "verificarea starii de legalitate si a modului de efectuare a operatiunilor cu deseuri si substante periculoase". Tot in cadrul acestei actiuni, s-au desfasurat "activitati specifice de control in proximitatea societatilor verificate, in vederea identificarii persoanelor suspecte si a verificarii vehiculelor conduse de acestea".In total, s-au verificat 7 societati comerciale cu ... citește toată știrea