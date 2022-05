In noaptea de vineri spre sambata, 20/21 mai, salvatorii montani de la Rasnov au fost solicitati sa intervina pentru salvarea a doua persoane blocate in muntii Bucegi, pe traseul Tache Ionescu, care face legatura intre cabana Diham si cabana Malaiesti. Interventia salvamontistilor a durat mai bine de 7 ore. Ei au plecat spre cei doi turisti la ora 21.00, iar actiunea s-a incheiat in jurul orei 4.00. Cei doi turisti ... citeste toata stirea