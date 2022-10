7 secrete pentru a ingriji corect plantele de interior in sezonul rece

Plantele de interior intra intr-o perioada de repaus lung in sezonul rece. Obisnuite cu lumina puternica din balcoane si terase, de indata ce le aduci in interiorul casei, viata lor se schimba si unele au de suferit, Temperatura si umiditatea de care au nevoie se schimba si ele, odata cu ritmul lor de crestere.Nu muta plantele de interior dintr-un loc in altulPlantele care s-au obisnuit cu un anumit spatiu, cu o anumita temperatura si lumina, trebuie lasate sa se dezvolte in conditiile ... citeste toata stirea