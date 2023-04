Circulatia pe DN1 a fost complet blocata vineri, 21 aprilie, in jurul orelor 21.00, pe DN 1, intre localitatile Vistea de Jos si Oltet, din cauza unui accident rutier. In accident au fost implicate 4 autovehicule si au rezultat 7 victime, dintre care una incarcerata."O autoutilitara, care circula dinspre Brasov spre Sibiu, a patruns pe sensul opus de mers, context in care s-ar fi produs accidentul rutier in care au mai fost implicate alte trei autoturisme. In urma accidentului, cele trei ... citeste toata stirea