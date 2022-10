70 de ani, deja in inchisoare: Cancescu, trimis din nou in judecata

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu (foto medalion, 70 de ani), a fost trimis din nou in judecata de catre procurorii DNA - Serviciul Teritorial Brasov. Aflat deja in inchisoare, Cancescu este acuzat de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, in forma continuata. Alaturi de acesta, in stare de libertate sunt trimisi in judecata fostul senator Sebastian Grapa (foto) si fostul primar al comunei Mandra, Ioan Serban Taflan. ... citeste toata stirea