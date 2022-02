70% din bugetul CJ Brasov este repartizat la investitii

Consiliul Judetean a aprobat, in plen, bugetul pe anul 2022, de aproximativ 800,980 milioane lei din care cea mai mare parte va fi directionata spre investitii."Avem un buget de aproximativ 800.980.000 lei, iar mare parte din aceasta suma va fi directionata catre proiectele de investitii pe care le avem in derulare. Practic, pentru sectiune de dezvoltare este repartizata 70% din suma, restul de 30% fiind alocarea pentru sectiunea de functionare. Am incercat sa elaboram un buget echilibrat, in ... citeste toata stirea