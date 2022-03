70% dintre romani sunt de acord cu implicarea Romaniei in apararea altui stat NATO daca acesta ar fi atacat

Majoritatea romanilor sustine ca, in cazul unui atac, Romania ar trebui sa participe la apararea altui stat membru NATO, potrivit unui sondaj INSCOP.Sondajul releva ca 70% dintre romani sunt de acord cu implicarea Romaniei in apararea altui stat al Aliantei Nord Atlantice daca acesta ar fi atacat, luand in considerare ca, "potrivit tratatului NATO, un atac armat impotriva unuia sau mai multor membri NATO din Europa sau America de Nord va fi considerat un atac impotriva tuturor membrilor".De ... citeste toata stirea