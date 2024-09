72 de pompieri din Brasov, dislocati in zonele inundate

Judetele Galati si Vaslui au fost puternic afectate de inundatii, iar 72 de pompieri brasoveni au fost dislocati in aceste zone, pentru a da o mana de ajutor. Salvatorii dislocati in zonele inundate actioneaza neincetat pentru a oferi ajutor cetatenilor si pentru a restabili normalitatea in localitatile grav afectate de precipitatiile abundente si de viituri."Principalele actiuni desfasurate de pompierii brasoveni includ curatarea gospodariilor afectate de inundatii. Sute de locuinte au fost ... citește toată știrea