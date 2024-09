73 de cazuri West Nile

De la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile - 3 iunie - pana joi, au fost inregistrate 73 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, dintre care 65 confirmate si opt probabile.Potrivit Institutul National de Sanatate Publica (INSP), au fost inregistrate noua decese in urma infectiei cu virusul West Nile, noteaza Agerpres. Este vorba de cate un caz inregistrat in judetele Botosani, Salaj si Vrancea si cate trei cazuri in judetul Suceava si in Bucuresti.Cele ... citește toată știrea