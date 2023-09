Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a sapte inculpati (intre care si societatile comerciale Aulis Comimpex SRL, Trifoiasul Prod SRL si DJV Impresa SRL) pentru savarsirea, in forma autoratului si a complicitatii, a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma ... citeste toata stirea