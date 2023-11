Romania are o medie de 1% in ceea ce priveste cazurile raportate de infectii asociate asistentei medicale, cunoscute pana nu demult ca infectii nosocomiale. Asta, in timp ce media Uniunii Europene este de 7%. La Spitalul Judetean de Urgenta Brasov au fost raportate anul trecut 734 de infectii, aproape de 3 ori mai multe fata de cate erau in 2020, anul in care a inceput pandemia de COVID-19.Anul acesta, pana in septembrie, au fost raportate 552 de infectii, potrivit datelor transmise de ... citeste toata stirea