75% dintre romani si-au renovat locuintele in ultimul an

Trei sferturi dintre romani (75%) si-au renovat locuintele in ultimul an, iar proportia se va pastra si pentru urmatoarele 12 luni, conform unui studiu de specialitate, publicat miercuri, transmite Agerpres.Datele centralizate de MKOR Consulting si Registrul Constructorilor releva faptul ca, in medie, romanii realizeaza doua lucrari de amenajare pe an. 59% apeleaza la familie si prieteni pentru ajutor in realizarea acestui tip de renovare. De cealalta ... citeste toata stirea