75% dintre ucrainenii care au ajuns la Brasov spun ca vor sa ramana aici

Trei sferturi dintre cei 1.200 de refugiati ucraineni care au ajuns la Centrul comunitar de la CATTIA au declarat ca vor sa ramana la Brasov.Marea majoritate a refugiatilor ucraineni care au beneficiat de serviciile centrului comunitar de la CATTIA Brasov au declarat ca doresc sa ramana in orasul de sub Tampa, se arata intr-un comunicat remis, marti, de Primaria Brasov.Conform sursei citate, 75% din cei 1.200 de ucraineni care au beneficiat, in ultimele 12 zile, de serviciile centrului,