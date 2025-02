765 de directori "din pix"

In anul scolar 2023-2024, erau ocupate "prin detasare in interesul invatamantului" 2.101 posturi de conducere in scoli, din care 1.373 posturi de directori si 728 posturi de director adjunct, potrivit celui mai nou Raport privind situatia din invatamantul preuniversitar, dat publicitatii de Ministerul Educatiei si Cercetarii luna aceasta.Numarul posturilor de conducere ocupate "din pix" este, astfel, cu 765 mai mare decat numarul posturilor ramase neocupate dupa cele trei valuri de concursuri ... citește toată știrea