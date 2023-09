Din peste 650 de imobile din zona veche municipiului Brasov, sapte ar putea primi anul acesta sume de la bugetul local pentru reabilitarea fatadelor, in baza Legii nr. 166 din 22 iulie 2016, privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Situatia programului de reabilitate a cladirilor din zona istorica a orasului a fost prezentata in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 28 septembrie de directorul Fundatiei Monumentelor Istorice (FMI), aflata in ... citeste toata stirea