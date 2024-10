781 de amenzi pentru patrunderea ilegala in padure

In primele 9 luni din acest an s-au aplicat 781 de sanctiuni contraventionale pentru cazuri in care au avut loc patrunderi ilegale in fondurile forestiere. Este vorba de cei care au intrat in locuri nepermise cu ATV-uri sau alte vehicule si care au fost nevoiti sa scoata din buzunare, in total, 369.150 lei."Aceste patrunderi neautorizate in fondul forestier reprezinta un obiect de activitate principal al Jandarmeriei Montane, avand in vedere ca se patrunde in parcuri naturale, in fonduri ... citește toată știrea