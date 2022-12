8 ambulante pe Calea Feldioarei! Microbuz plin de oameni, lovit din plin

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov a fost solicitat marti, 13 decembrie, in jurul orelor 18.30, sa intervina la un accident rutier produs intre un autoturism si un microbuz, pe Calea Feldioarei din Brasov (zona Mondo-Trans).Din primele informatii, in microbuz se aflau 8 persoane, in autoturism - 4, iar 9 necesita ingrijiri medicale. La fata locului au fost mobilizate 1 echipaj de descarcerare, 1 autospeciala de lucru cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD C1 - terapie intensiva, 4 ... citeste toata stirea