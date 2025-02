8 ani de la cuvant la fapta

Dupa multi ani de asteptare, in care au facut sport in aer liber, indiferent de vreme, sau in sali improvizate, elevii Scolii Gimnaziale nr. 2 din Brasov au intrat marti, 11 februarie, in noua sala de sport.Noul spatiu sportiv a fost inaugurat de primarul Brasovului, George Scripcaru, care, in mandatul anterior (2016 - 2020) a pus bazele noii sali de sport al Scolii Gimnaziale nr. 2, investitie care a functionalizata abia anul acesta."Aceasta investitie a fost demarata in perioada 2017-2018, ... citește toată știrea