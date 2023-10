Au trecut 8 ani de la tragedia de la Colectiv, unde 65 de tineri au pierit in flacari. Autoritatile par sa fi uitat ce s-a intamplat in acea seara fatidica.Opt ani au trecut de la tragedia de la Colectiv si lucrurile sunt neschimbate in Romania. Tara noastra inca isi trimite marii arsi la tratament in alte tari.Cele patru centre de mari arsi promise au ramas doar pe hartie, iar anul acesta am fost din nou luati pe nepregatite.Exploziile de la Crevedia ne-au demonstrat din nou acest lucru. ... citeste toata stirea