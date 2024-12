8 decembrie, zi decisiva

Maratonul alegerilor din ultimele trei saptamani se va incheia in 8 decembrie, cand romanii sunt asteptati la al doilea tur al alegerilor prezidentiale, cand vor avea de ales intre Elena Lasconi (USR) si Calin Georgescu.La nivel national, la urne sunt asteptate 18.008.555 de peroane cu drept de vot, dintre care 523.503 in judetul Brasov. In municipiul Brasov, la urne sunt asteptati 240.319 de alegatori.Pentru alegerile prezidentiale, la nivelul judetului au fost amenajate 467 de sectii de ... citește toată știrea