8 dimineata, 80 de ani, "inculpatul" de pe Laminoarelor

Duminica, 16 ianuarie, in intervalul orar 6.00 - 9.00, politistii de la Rutiera au organizat o serie de filtre pe raza municipiului Brasov, vizati in special fiind soferii care conduc sub influenta alcoolului. In urma activitatilor desfasurate politistii au retinut 4 permise de conducere pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si 3 certificate de inmatriculare.Dat exemplu de IPJ a fost un octogenar care a "uitat" ca n-are permis. "In cadrul actiunii, in jurul orei 8.10, ... citeste toata stirea