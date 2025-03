8 filme franceze in trei zile. Revine Festivalul Filmului Francez la Brasov

Cinefilii francofoni, dar nu numai se vor bucura de 8 filme franceze in trei zile, in cadrul Festivalului Filmului Francez, aflat la editia cu nr 29 in tara si editia a 11-a la Brasov. Evenimentul va avea loc la Cinemateca Patria, intre 21 si 23 martie, iar biletele sunt deja disponibile online, pe bilet.ro si la casieria Filarmonicii Brasov. Proiectiile sunt structurate pe doua sectiuni - Panorama filmelor anului si competitia Tinere Talente, Lungmetraj. Programul complet este deja disponibil ... citește toată știrea