8 Martie, cu gandul la Ucraina. Femeile social-democrate din Brasov spun ca primavara trebuie sa fie despre compasiune si despre speranta

Femeile social-democrate din Brasov au anuntat ca sunt alaturi de femeile din Ucraina. "Astazi ne indreptam gandul catre toate femeile incercate de conflictul din Ucraina", au mentionat femeile social-democrate in mesajul de 8 Martie."Astazi, suntem cu totii ingrijorati in legatura cu evenimentele prin care trec vecinii nostri din Ucraina, dar si hotarati sa le fim alaturi in momentele dificile. Zeci de fete, sotii, mame si bunici trec astazi prin clipe grele, departe de familii si de cei ... citeste toata stirea