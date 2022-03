8 martie: Pretul carburantilor premium a sarit de 8 lei la Brasov

Pretul carburantilor premium a sarit marti, 8 martie, de 8 lei/litru si in Brasov, dupa cum arata datele centralizate pe platforma Monitorul Preturilor.Astfel, in benzinariile MOL si OMV de la poalele Tampei, carburantii premium se vand cu 8,14 lei/litru. In schimb, pretul cel mai mic in cazul benzinei premium este de 7,4 lei/litru in statiile Lukoil de pe Poienelor, Zizinului si Harmanului, iar in ceea ce priveste motorina extra, acesta se vinde la un pret mai accesibil, de 7,49 lei/litru ... citeste toata stirea