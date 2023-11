La ultima rectificare bugetara, printre altele, alesii Brasovului au decis sa majoreze bugetul ce este alocat pentru derularea lucrarilor de deszapezire in acest sezon rece. Banii sunt necesari pentru achizitia fondatului chimic ce este utilizat in materialul antiderapant utilizat pentru deszapezire. Astfel, consilierii locali au alocat o suma suplimentara de 8 milioane de lei pentru achizitia a 3.500 de tone de fondant chimic, respectiv inhibitor de coroziune.In schimb, in bugetul pentru ... citeste toata stirea