8 zile culturale maghiare, la Brasov. Festivalul incepe de duminica

Concerte, spectacole de traditii, expozitii, prezentari de carte, activitati sportive, degustari de vinuri si produse gastronomice, targ de mestesuguri si produse traditionale. In total, 50 de activitati culturale pregatite pentru brasoveni si nu numai, in cadrul celei de-a XII-a editii a Festivalului Zilelor Culturale Maghiare din Brasov "Tara Barsei". Evenimentul se va derula in perioada 11 - 18 septembrie in locatii diferite, cele mai importante fiind Piata Sfatului, Piata Sfantul Ioan, ... citeste toata stirea