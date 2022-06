80 de copii din Budila si Tarlungeni vad marea pentru prima data

80 de copii si tineri aflati in risc de excluziune sociala din comunitatile defavorizate din jurul Brasovului, respectiv Budila si Tarlungeni, vad marea pentru prima data in viata lor.Sunt copii cu varste intre 6 si 18 ani, ce provin din familii defavorizate, monoparentale sau sunt copii orfani. Acum au sansa sa participe la o tabara pe litoralul romanesc pe care doar in vise si-au putut-o imagina. Asta cu ajutorul Asociatiei "Aici pentru Tine", in cadrul proiectului "Model de lifestyle ... citeste toata stirea