Boala Alzheimer este mult subdiagnosticata in Romania, semnaleaza Societatea Romana Alzheimer. In plus, diagnosticarea adecvata a acestui tip de dementa poate dura chiar si trei ani de la debutul simptomelor. Asta pentru ca este nevoie de o abordare integrata multidisciplinara, care se bazeaza initial pe evaluarea cognitiva, urmata de examinarea neurologica, psihologica si pe analize de laborator. Cea mai importanta parte a procesului de diagnosticare o constituie, insa, evaluarea imagistica. ... citeste toata stirea