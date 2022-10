800 de studenti din 32 tari vin la Brasov pentru "Halloween in Transylvania"

"Halloween in Transylvania" este cel mai mare eveniment organizat de catre Erasmus Student Network (ESN) Romania. Acesta va aduce la un loc peste 800 de studenti din 32 tari de pe 4 continente, veniti in tara noastra prin programul Erasmus+.Evenimentul, aflat la cea de-a 10-a editie, va avea loc (dupa o pauza de doi ani) in perioada 27-30 octombrie in zona Brasov si va cuprinde o serie de ateliere participative, o parada a steagurilor, vizite la diferite obiective turistice si petreceri ... citeste toata stirea