In noaptea de 12 spre 13 iunie s-au implinit 82 de ani de la inceputul deportarilor staliniste prin care zeci de mii de basarabeni si nord-bucovineni, familii intregi, au fost deportati in lagare de munca fortata situate in principal in Siberia si Kazahstan.Erau considerati anti-sovietici si deportati nu doar cei cu activitate politica de opozitie fata de regimul bolsevic, ci si intregi categorii sociale, cum ar fi preotii, primarii, invatatorii, mosierii, comerciantii, politistii, jandarmii. ... citeste toata stirea