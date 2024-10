85 de ani, a plecat la drumetie pe Masivul Postavarul si e de negasit

Duminica, in jurul orelor 21.30, IPJ Brasov a transmis un apel public de identificare a unei persoane disparute. "Se efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati in dimineata acestei zile (27 octombrie, n.r.), cu privire la faptul ca JINGA GHEORGHE, in varsta de 85 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliu, in drumetie pe Masivul ... citește toată știrea